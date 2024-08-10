Момент взрыва китайского судна попал на камеру

В Сети появились кадры момента взрыва китайского судна.

Как сообщает Day.Az, ранее на востоке Китая произошел взрыв на грузовом судне, перевозившем опасные грузы.

Один из них стал причиной взрыва.

Инцидент произошел около 14:40 по местному времени (09:40 по Баку) на борту контейнеровоза YM Mobility, принадлежащего компании YangMing Marine Transport Corp.

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