МИД Египта обвинил Израиль

Действия Израиля в секторе Газа свидетельствуют о том, что у еврейского государства отсутствует решимость прекратить вооруженный конфликт в палестинском анклаве. С таким заявлением выступил МИД Египта в контексте последнего израильского удара по школе в Газе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Всякий раз, когда посредники активизируют усилия, пытаясь достичь прекращения огня в секторе Газа, [Израиль] совершает очередное преднамеренное убийство гражданских лиц - это убедительно доказывает, что у израильской стороны отсутствует реальная политическая воля, чтобы положить конец этой жестокой войне", - говорится в пресс-релизе египетского внешнеполитического ведомства.

Египет осудил "продолжающиеся удары Израиля по мирным жителям Газы" и потребовал от международного сообщества "выработать единую позицию по такого рода вопросам, которая гарантировала бы безопасность палестинцев в секторе Газа". В Каире подчеркнули, что, несмотря на все препятствия, чинимые сторонами, МИД Египта продолжит прилагать "все необходимые политические усилия для достижения соглашения о прекращении огня в Газе".

В ночь на 10 августа Израиль нанес удар по школе "Эт-Табиин" в административном центре анклава, городе Газа. Управление по работе со средствами массовой информации анклава в своем Telegram-канале утверждало, что удар был нанесен непосредственно по зданию школы во время утренней молитвы. В результате, как заявили в ведомстве, более 100 человек погибли, несколько десятков пострадали. Минздрав Газы информацию о числе жертв пока не подтвердил.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!