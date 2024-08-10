В Британии прошли протесты против расизма

Акции протеста против расизма, организованные мусульманскими общинами и левыми политическими силами, прошли в Великобритании на фоне антимигрантских беспорядков.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Times, демонстрации, в частности, состоялись в Белфасте, Глазго, Кардиффе, Лондоне, Манчестере, Ньюкасле и Эдинбурге.

Протестующие принесли с собой плакаты с надписями "Расистам здесь не рады", "Нет ненависти", "Остановите крайне правых". Самая крупная акция прошла в Белфасте, где на улицы вышли около 15 тыс. человек. Параллельно в нескольких городах, в том числе в Ньюкасле, состоялись манифестации противников неконтролируемой миграции.

Акции протеста, перерастающие в беспорядки, уже больше 10 дней продолжаются в десятках городов Соединенного Королевства. Поводом для волнений стала трагедия в английском Саутпорте. Там 29 июля 17-летний подросток Аксель Рудакубана совершил нападение с ножом на участниц детского танцевального мастер-класса. Жертвами стали три девочки, еще восемь детей и двое совершеннолетних были ранены. Нападавший был задержан. По информации The Times, у Рудакубаны руандийские корни, его семья бежала в Великобританию от геноцида на родине.

В ходе акций протеста по всей стране задержаны около 750 человек, пострадали десятки сотрудников правоохранительных органов, сожжены несколько магазинов, полицейских участков и автомобилей. В ряде случаев правые активисты вступали в стычки с участниками параллельных акций в поддержку Палестины и против расизма.

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