Один турист погиб, 60 ранены при обрушении эскалатора "Волшебный ковер" на водопаде Дэтянь в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Работа эскалатора остановлена. Специальная группа начала расследование этого инцидента.

Подробности происшествия не приводятся.

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