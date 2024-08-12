В Армении мэр может потерять имущество

Генеральная прокуратура Армении обратилась в суд по поводу конфискации имущества, принадлежащего мэру города Гаджаран Манвелу Парамазяну и ряду близких ему лиц.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, иск уже в производстве суда.

В случае удовлетворения иска на баланс государства перейдут принадлежащие этим лицам недвижимость, расположенная по 6 разным адресам, два автомобиля и акционерная доля в одной из компаний.

М.Парамазян в 2021 году выразил открытую поддержку оппозиции, а год спустя изменил свою позицию. Так, внимание тогдашней прессы привлекло его поздравление Анны Акопян, супруги премьер-министра Армении Никола Пашиняна, посетившей регион в 2022 году, которой он преподнес букет цветов.

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