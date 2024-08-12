Все подразделения Армии обороны Израиля находятся в состоянии полной боевой готовности и продолжают активные действия по борьбе с терроризмом на всех границах.

Как передает Day.Az, об этом заявила ТАСС представитель пресс-службы Армии обороны Израиля Анна Уколова.

"Все подразделения находятся в состоянии полной боевой готовности", - сказала она.

"Армия обороны Израиля продолжает активные действия в войне с терроризмом на всех границах", - добавила Уколова.

Напомним, что недавно Цахал заявил о ликвидации командиров ХАМАС и "Исламского джихада".

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