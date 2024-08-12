https://news.day.az/world/1681454.html Все подразделения находятся в состоянии полной боевой готовности - Заявление Цахал
Все подразделения находятся в состоянии полной боевой готовности - Заявление Цахал
Все подразделения Армии обороны Израиля находятся в состоянии полной боевой готовности и продолжают активные действия по борьбе с терроризмом на всех границах.
Как передает Day.Az, об этом заявила ТАСС представитель пресс-службы Армии обороны Израиля Анна Уколова.
"Все подразделения находятся в состоянии полной боевой готовности", - сказала она.
"Армия обороны Израиля продолжает активные действия в войне с терроризмом на всех границах", - добавила Уколова.
Напомним, что недавно Цахал заявил о ликвидации командиров ХАМАС и "Исламского джихада".
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