США готовятся к возможной серии значительных атак Ирана на Израиль

Соединенные Штаты готовятся к масштабной серии атак на Израиль со стороны Ирана в ближайшие дни.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям с Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на онлайн-брифинге для журналистов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы разделяем те же опасения и ожидания, что и наши израильские коллеги относительно того, что это случится, возможно, на этой неделе. Мы продолжаем очень внимательно следить за этим, - сказал он. - В данный момент трудно сказать точно, будет ли атака со стороны Ирана или его прокси, как она может выглядеть, но мы должны быть готовы к тому, что это может быть значительная серия атак, поэтому мы нарастили присутствие наших сил и наши возможности в регионе в последние несколько дней".

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