Израиль готовится к производству тяжелых авиабомб

Израиль разработает и начнет производство собственных тяжелых бомб для своих ВВС с тем, чтобы преодолеть проблемы с задержками в поставках и обеспечить независимость в отношении критически важных типов боеприпасов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Israel Hayom.

По ее информации, принято решение о разработке и производстве тяжелых бомб для израильских ВВС, в том числе аналогичных американским авиабомбам весом в 907 кг, поставка которых была приостановлена на несколько месяцев "по указанию Белого дома".

Ожидается, что разработка новых израильских бомб и начало их производства займут от двух до трех лет, указывает газета, отмечая со ссылкой на источники, что власти США "пока все еще не согласились поставлять тяжелые бомбы", но "проблема близка к решению".

Кроме того, по данным Israel Hayom, планируется увеличить производство в Израиле танков и БТР. Газета также сообщает, что израильские военные ожидают одобрения министерской комиссии на закупку эскадрильи F-15 в США и новых кораблей для израильских ВМФ.

В начале мая телекомпания CNN со ссылкой на чиновника в американской администрации сообщила, что власти США приостановили поставку 3,5 тыс. авиабомб Израилю на фоне опасений, что они могут использоваться во время военной операции в городе Рафах на юге сектора Газа. По ее данным, это коснулось поставки 1,8 тыс. бомб весом в 2 тыс. фунтов, а также 1,7 тыс. бомб по 500 фунтов (около 227 кг).

Отметим, что недавно армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) была приведена в состояние повышенной боевой готовности из-за слухов о возможном скором ударе со стороны Ирана.

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