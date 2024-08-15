ХАМАС назвал условие участия в переговорах по Газе

Палестинское движение ХАМАС примет участие в переговорах по сектору Газа только в случае, если они будут сосредоточены на реализации предложения, изложенного в мае президентом США Джо Байденом и одобренного на международном уровне.

Как передает Day.Az, об заявил в интервью агентству Associated Press член политбюро движения Усама Хамдан.

Египет, Катар и США призвали Израиль и ХАМАС возобновить обсуждение прекращения огня.

Лидеры трех стран заявили, что готовы представить окончательное предложение для достижения сделки.

Отметим, что недавно несколько арабских государств проинформировали Израиль, что не будут участвовать в послевоенной миротворческой миссии в секторе Газа.

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