ХАМАС назвал условие участия в переговорах по Газе
Палестинское движение ХАМАС примет участие в переговорах по сектору Газа только в случае, если они будут сосредоточены на реализации предложения, изложенного в мае президентом США Джо Байденом и одобренного на международном уровне.
Как передает Day.Az, об заявил в интервью агентству Associated Press член политбюро движения Усама Хамдан.
Египет, Катар и США призвали Израиль и ХАМАС возобновить обсуждение прекращения огня.
Лидеры трех стран заявили, что готовы представить окончательное предложение для достижения сделки.
Отметим, что недавно несколько арабских государств проинформировали Израиль, что не будут участвовать в послевоенной миротворческой миссии в секторе Газа.
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