В Израиле сообщили о заполненных продовольствием складах в Газе

Склады гуманитарной помощи в секторе Газа "полностью укомплектованы" продовольствием.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом отчиталось Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (КОГАТ) при израильском Минобороны.

"Объем гуманитарной и гуманитарных товаров, которые могут ввозиться в Газу, не ограничен", - отметили в ведомстве.

Помощь "выгружается со стороны Газы на КПП "Керем-Шалом", после чего международные гуманитарные организации "забирают ее на склады в Газе" и "оттуда распределяют помощь среди мирных жителей Газы", добавили в КОГАТ.

По данным Управления, с начала военной операции в секторе Газа 7 октября 2023 года на территорию палестинского анклава было ввезено 850 тыс. тонн гуманитарной помощи, около 80% из которой приходится на продовольствие.

"Израиль с первых дней войны старался создать условия для поставки гуманитарных грузов в сектор Газа", - прокомментировали сообщение КОГАТ корреспонденту ТАСС в пресс-службе Армии обороны Израиля.

"Открывались дополнительные КПП, чтобы увеличить объем грузов и обеспечить доставку в разные части сектора", - продолжили в ведомстве, отметив, что" все грузы проходят проверку", но "только по соображениям безопасности".

"Распределение грузов внутри сектора [находится] под ответственностью международных организаций", - добавили в армейской пресс-службе.

Отметим, что недавно ХАМАС назвал условие участия в переговорах по Газе.

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