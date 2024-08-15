Экс-министр обороны Армении Давид Тоноян купил свободу

Бывший министр обороны Армении Давид Тоноян выйдет под залог в 15 млн. драмов ($37,5 тыс).

Как передает Day.Az, об этом сообщил армянским СМИ адвокат Альберт Бенглян.

Суд вынес это решение несколько минут назад.

Напомним, экс-министр обороны обвиняется в злоупотреблениях при поставке боеприпасов. Он находится под арестом с сентября 2021 г.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!