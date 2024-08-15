https://news.day.az/world/1682191.html Экс-министр обороны Армении Давид Тоноян купил свободу
Экс-министр обороны Армении Давид Тоноян купил свободу
Бывший министр обороны Армении Давид Тоноян выйдет под залог в 15 млн. драмов ($37,5 тыс).
Как передает Day.Az, об этом сообщил армянским СМИ адвокат Альберт Бенглян.
Суд вынес это решение несколько минут назад.
Напомним, экс-министр обороны обвиняется в злоупотреблениях при поставке боеприпасов. Он находится под арестом с сентября 2021 г.
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