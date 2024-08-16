Москва упрекнула Ереван в провокации

Российский МИД указал на искажение роли России в новых учебниках по истории в Армении, призвал власти страны не "смотреть сквозь пальцы" на это и не допустить такого учебного пособия в школах.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующее сообщение опубликовано на сайте дипведомства.

В МИД РФ обратили внимание "на крайне сомнительное содержание учебника по истории для 8-х классов армянских школ", текст которого опубликован на официальном сайте подведомственной структуры Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении. В одной из глав нового пособия под провокационным названием "Насильственное присоединение Восточной Армении к России" в искаженном виде изложены события на Южном Кавказе конца XVIII - начала XIX века. В частности, ревизии подверглись оценки итогов русско-персидской войны 1826-1828-х годов. Туркманчайский мир назван не иначе как "аннексией" Восточной Армении, указали в российском МИД.

"Такая подача способна вызвать оторопь у любого историка. Если почитать серьезные источники, в том числе армянские, можно увидеть совершенно другие подходы к мирному договору 1828 года. До последнего времени в республиканских учебниках он оценивался как имеющий "колоссальное значение для будущего восстановления армянской государственности". Ставить под сомнение особую роль Российской империи, а впоследствии СССР и России в деле становления нынешней Армении означает идти против общеизвестных фактов. Речь об очередной беззастенчивой попытке переписать нашу общую историю, - подчеркнули в дипведомстве. - Рассчитываем, что армянские власти не допустят передачи подобного учебника в школы, а также впредь не будут "смотреть сквозь пальцы" на такого рода бесцеремонные попытки исказить наше общее прошлое".

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