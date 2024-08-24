В Германии задержали первых подозреваемых в связи с терактом

Спецназ полиции ФРГ произвел утром в субботу первое задержание в связи с нападением на гостей фестиваля в городе Золинген (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе Германии. Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Bild со ссылкой на собственные источники.

По ее информации, задержан подросток, которого сейчас допрашивают полицейские. Действительно ли он является напавшим на посетителей фестиваля, пока не известно. В полицию обратилась женщина, которая заявила, что опознала подозреваемого. После этого стражи порядка задержали подростка, а в квартире его родителей прошли обыски.

По меньшей мере три человека погибли в Золингене в результате происшедшего накануне вечером нападения неизвестного с ножом на гостей городского фестиваля. Еще восемь человек получили ранения. Подозреваемому удалось скрыться. О личности нападавшего пока неизвестно.

Напомним, что во время празднование 650-летия города в немецком Золингене (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) в пятницу, 23 августа, обернулось трагедией. В середине приуроченного к памятной дате "Фестиваля разнообразия" на одной из центральных площадей города на собравшихся напал неизвестный с ножом.

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