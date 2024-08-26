Еще в одной стране выявили случаи заражения оспой обезьян

Количество заболевших mpox ("эмпокс", новое наименование оспы обезьян) в Республике Конго (РК) составляет сейчас 21. Как передает Day.Az, об этом сообщил министр здравоохранения и народонаселения РК Жильбер Мококи.

"С начала текущего года в стране было выявлено 158 случаев с подозрением на mpox, после проверки мы имеем 21 заболевшего", - привело его слова Agence France-Presse. Министр отметил, что большинство случаев заболевания mpox отмечено на севере страны. РК граничит с Демократической Республикой Конго (ДРК), где находится эпицентр нынешней вспышки mpox в Африке.

Медицинская служба Африканского союза объявила 13 августа на континенте чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в связи с распространением заболевания mpox. Общее число заболевших mpox на континенте в 2024 году приближается к 40 тыс., умерли более 1,4 тыс. человек. Инфицированные mpox выявлены в 18 странах Африки. 14 августа ВОЗ заявила, что вспышка mpox в Африке представляет собой чрезвычайную ситуацию в общественном здравоохранении международного значения.

Mpox - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с тропическими лесами. Первый случай передачи этого заболевания от животного человеку зафиксировали в 1970 году на территории ДРК. Обычно коэффициент летальности при вспышках mpox составляет до 10%. При этом большинство смертельных случаев приходится на долю более молодых возрастных групп.

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