Армения выбрала путь Конституционного референдума

Армения планирует провести референдум по конституционным изменениям в 2027 году.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил министр юстиции Республики Григор Минасян.

О необходимости принятия новой конституции в Армении неоднократно говорил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Новый основной закон должен, по его словам, "обеспечить конкурентоспособность и жизнеспособность страны" в новых условиях.

Отметим, что азербайджанская сторона не раз говорила о необходимости изменения Конституции Армении. Главным условием Азербайджана в вопросе подписания мирного соглашения с Арменией является изменение армянской конституции, которая включает территориальные претензии к Азербайджану.

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