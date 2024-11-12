США запустили портал программы "супер-эмиттеров"

Сегодня США также запустили портал программы "супер-эмиттеров".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал старший советник Президента США по международной политике в области климата Джон Подеста в ходе саммита COP29 по метану и парниковым газам, не входящим в CO2.

"Сегодня мы также запускаем портал нашей программы "супер-эмиттеров", который использует данные со спутников и другие инструменты для выявления утечек, позволяя нефтегазовым компаниям получать уведомления.

Компании обязаны расследовать и реагировать на эти инциденты в соответствии с правилами EPA (Environment Protection Authority) по метану. А всего месяц назад мы объявили о выделении 150 миллионов долларов в поддержку фермеров для внедрения новой кормовой добавки, снижающей выбросы метана от скота - решение, которое поддерживают как фермеры, так и потребители, и которое уже внедрено в 55 странах мира. Это позволяет сократить выбросы от скота на 30 процентов, а новые технологии могут сократить их на две трети", - сказал Подеста.