Трамп определился с новым директором по коммуникациям Белого дома

Избранный президент США Дональд Трамп принял решение назначить директором по коммуникациям в аппарате Белого дома Стивена Чуна, который во время президентской гонки занимал аналогичный пост в его избирательном штабе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Politico.

По словам ее источников, "Чун будет работать в Белом доме директором по коммуникациям". Директор по коммуникациям в аппарате Белого дома курирует всю публичную информационно-пропагандистскую политику американской администрации.

В публикации констатируется, что Чун сыграл ключевую роль в проведении предвыборной кампании Трампа.

Республиканец Трамп нанес на состоявшихся 5 ноября выборах поражение своему оппоненту - представительнице демократов Камале Харрис. Она является сейчас вице-президентом США. Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.