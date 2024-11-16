Трамп определился с новым директором по коммуникациям Белого дома
Избранный президент США Дональд Трамп принял решение назначить директором по коммуникациям в аппарате Белого дома Стивена Чуна, который во время президентской гонки занимал аналогичный пост в его избирательном штабе.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Politico.
По словам ее источников, "Чун будет работать в Белом доме директором по коммуникациям". Директор по коммуникациям в аппарате Белого дома курирует всю публичную информационно-пропагандистскую политику американской администрации.
В публикации констатируется, что Чун сыграл ключевую роль в проведении предвыборной кампании Трампа.
Республиканец Трамп нанес на состоявшихся 5 ноября выборах поражение своему оппоненту - представительнице демократов Камале Харрис. Она является сейчас вице-президентом США. Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.
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