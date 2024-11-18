Турецкие экономисты сделали прогноз по учетной ставке

Центробанк Турции, вероятнее всего, в ноябре оставит учетную ставку на прежнем уровне в 50%. Такое мнение в преддверии заседания ЦБ по вопросу ставки высказали ведущие турецкие экономисты.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Anadolu.

Эксперты считают, что ЦБ захочет сохранить ставку на нынешнем высоком уровне, учитывая текущие инфляционные показатели. При этом большая часть экономистов уверены, что учетная ставка и на конец года останется в этих же значениях. Есть только небольшая вероятность, что в декабре регулятор снизит ее в пределах 1,5-2,5%.

Заседание комитета по монетарной политике Центробанка состоится 21 ноября. Если и сейчас ставка останется неизменной, то она будет держаться на уровне 50% уже восьмой месяц подряд.