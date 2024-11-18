Турция создала образовательную стратегию, поддерживающую переход к "зеленой" экономике

Турция разработала стратегию образования, поддерживающую переход к "зеленой" экономике, создающую возможности для "зеленой" занятости и повышающую квалификацию рабочей силы в секторах, чувствительных к окружающей среде.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр образования Турции Юсуф Текин в ходе "круглого стола" в рамках COP29 на тему экологизации образования и повышения климатической грамотности - 2-й ежегодной встречи Партнерства по экологизации образования.

"Мы в Турции прилагаем усилия для того, чтобы интегрировать темы этого заседания в нашу систему образования. В прошлом году мы провели ряд изменений в наших образовательных программах на основе международных отчетов и показателей. Возможно, самым важным из этих изменений стало наше стремление воспитать поколение, которое будет способным защищать окружающую среду, с особым акцентом на проблему изменения климата. Мы включили в содержание всех наших учебных программ и занятий идеи, которые подчеркивают необходимость защиты фундаментальных ценностей и достижений человечества, чтобы создать у детей осведомленность и чувствительность к этим вопросам", - сказал он.

По его словам, особенно важны изменения, которые Турция внесла в учебные планы, с точки зрения создания устойчивости к изменениям климата и устойчивого развития в контексте образования и человеческого развития.

"В дополнение к этому мы добавили в нашу программу обязательный курс для всех школьников, который называется "Климат, окружающая среда и инновационные решения". В рамках этого курса дети не только осознают важность этих вопросов, но и учатся разрабатывать инновационные решения для их защиты. Темы курса включают экологическое образование, зеленые технологии, экологические решения и инновационные подходы. Кроме того, мы старались разрабатывать формулы, которые включают в процесс обучения детей и женщин, поскольку их активная роль в повышении устойчивости к изменениям климата имеет важное значение для успеха данного процесса. Мы также разработали стратегию образования, поддерживающую переход к зеленой экономике, создающую возможности для "зеленой занятости" и повышающую квалификацию рабочей силы в секторах, чувствительных к окружающей среде. В рамках цифрового образования мы также сделали упор на цифровую трансформацию и дистанционное обучение, которые стали важной частью нашей модели", - добавил министр.