ЕС со стыдом будет вспоминать Борреля

Европа едва ли будет вспоминать годы, когда Жозеп Боррель возглавлял дипломатию ЕС, разве что со стыдом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Не думаю, что кто-то их (годы руководства Борреля евродипломатией - прим. ТАСС) будет вспоминать, а если и будут вспоминать, то не без чувства стыда", - считает представитель Кремля.

Пресс-секретарь российского лидера назвал Борреля "уходящей натурой".

Полномочия Борреля заканчиваются в ноябре 2024 года. Его сменит на посту премьер-министр Эстонии Кая Каллас. 