https://news.day.az/world/1710213.html ЕС со стыдом будет вспоминать Борреля - Песков Европа едва ли будет вспоминать годы, когда Жозеп Боррель возглавлял дипломатию ЕС, разве что со стыдом. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. "Не думаю, что кто-то их (годы руководства Борреля евродипломатией - прим.
ЕС со стыдом будет вспоминать Борреля - Песков
Европа едва ли будет вспоминать годы, когда Жозеп Боррель возглавлял дипломатию ЕС, разве что со стыдом.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
"Не думаю, что кто-то их (годы руководства Борреля евродипломатией - прим. ТАСС) будет вспоминать, а если и будут вспоминать, то не без чувства стыда", - считает представитель Кремля.
Пресс-секретарь российского лидера назвал Борреля "уходящей натурой".
Полномочия Борреля заканчиваются в ноябре 2024 года. Его сменит на посту премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
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