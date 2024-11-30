Главы МИД Турции и России обсудили ситуацию в Сирии

Министры иностранных дел Турции и России Хакан Фидан и Сергей Лавров провели телефонный разговор.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве иностранных дел Турции.

Согласно информации, в ходе беседы обсуждался ситуация в Сирии.

"Сегодня, 30 ноября, министр иностранных дел Хакан Фидан провел телефонный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. На встрече обсуждены ситуация в Сирии и Астанинский процесс", - говорится в сообщении.