Трамп заявил, что Канада может стать 51-м штатом США

Избранный президент США Дональд Трамп в рамках встречи с премьером Канады Джастином Трюдо пригрозил ему, что страна может стать "51-м штатом" США из-за возросшей проблемы нелегальной миграции на границе. Об этом сообщает телеканал Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отметили источники телеканала, Трамп в беседе с Трюдо в поместье Мар-а-Лаго сообщил канадскому премьеру, что сразу после вступления в должность намерен ввести пошлины на ввоз товаров в размере 25%. По словам Трампа, такой вариант развития событий возможен, если Канада не будет содействовать США по вопросу ограничения потока нелегалов в Соединенные Штаты через канадскую границу.

На довод Трюдо о том, что значительное повышение ввозных пошлин на канадские товары крайне негативно скажется на экономике Канады, Трамп отметил, что страна могла бы стать 51-м штатом США.