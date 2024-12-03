Забастовка водителей в Ереване

Сегодня с самого раннего утра на многих остановках Еревана наблюдаются огромные очереди. Люди не могут добраться до места работы даже на такси. Из-за повышенного спроса цены взлетели в несколько раз.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, выяснилось, что причиной этого явления стала забастовка, проводимая водителями ЗАО "Ереванский автобус". Они отказались выйти на работу, требуя пересмотреть заработную плату.

В мэрии Еревана, узнав о проблеме, пригрозили возбудить уголовное дело, так как водители заранее не уведомили работодателя о своих планах.

Напомним, что власти Еревана проводят транспортную реформу, которой значительная часть граждан недовольна.