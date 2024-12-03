Мэрия Еревана уволила десятки водителей автобусов

Мэрия Еревана уволила 40 водителей автобусов, участвовавших в забастовке, которая была связана с переходом на новую систему оплаты проезда.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил депутат фракции "Айастан" Гарник Даниелян. В настоящее время с водителями ведутся переговоры, в том числе с членами Совета старейшин от правящей фракции, которые пытаются уговорить их прекратить забастовку и вернуться к работе.

Вице-мэр Еревана Сурен Григорян объяснил протесты решением местных властей бороться с теневыми схемами в системе общественного транспорта. Он отметил, что водителей не устраивает внедренная с 1 ноября прозрачная система оплаты, при которой пассажиры оплачивают проезд через QR-коды или монеты номиналом 100 драмов. Григорян утверждает, что эта система способствовала увеличению доходов общественного транспорта, несмотря на недовольство некоторых водителей.

Ранее сообщалось о том, что на многих остановках Еревана наблюдаются огромные очереди. Люди не могут добраться до места работы даже на такси. Из-за повышенного спроса цены взлетели в несколько раз.