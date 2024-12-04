В Южной Корее требуют отставки президента, угрожая импичментом

Ведущая в Южной Корее оппозиционная Демократическая партия "Тобуро" потребовала отставки президента Юн Сок Ёля после его решения объявить военное положение, которое было отменено спустя несколько часов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Kyodo.

В противном случае "Тобуро" грозит Юн Сок Ёлю процедурой импичмента. Этой партии принадлежит 170 мандатов в 300-местном парламенте.