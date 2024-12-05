Опрос показал, что более половины французов требуют отставки Макрона

Опрос, проведенный Cluster17 для французского издания Le Point, показал, что более 50% французских граждан поддерживают идею досрочных президентских выборов, которые могли бы состояться в 2025 году, вместо запланированных на 2027 год. 54% респондентов одобряют отставку президента Эммануэля Макрона и перенос выборов на более ранний срок.

Как передает Day.Az, этот опрос также выявил обеспокоенность граждан по поводу текущей политической ситуации: 40% опрошенных считают, что страна не имеет выхода из кризиса.

Кроме того, был затронут вопрос недавнего вотума недоверия правительству Мишеля Барнье, инициированного левой коалицией "Новый народный фронт". 47% опрошенных поддерживают этот вотум, в то время как 41% выступают против. При этом 36% считают, что сам Макрон ошибся, назначив Барнье премьер-министром.

Ситуация в стране обострилась после того, как Национальное собрание Франции впервые с 1962 года вынесло вотум недоверия правительству. Макрон, в свою очередь, заявил, что не собирается уходить в отставку, даже если правительство Барнье потеряет поддержку парламента.

Призывы к отставке Макрона исходят главным образом от левых политических сил, которые критикуют его действия и решения на фоне политической нестабильности.