https://news.day.az/world/1713142.html

Еще одна страна включена в список стран, отмечающих Новруз

ЮНЕСКО включила Монголию в список стран, отмечающих праздник Новруз. Об этом говорится в публикации Национальной комиссии Азербайджана по делам ЮНЕСКО в соцсети X, сообщает Day.Az. Таким образом, в этом списке имеются уже 13 стран, в том числе и Азербайджан.