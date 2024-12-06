https://news.day.az/world/1713142.html Еще одна страна включена в список стран, отмечающих Новруз ЮНЕСКО включила Монголию в список стран, отмечающих праздник Новруз. Об этом говорится в публикации Национальной комиссии Азербайджана по делам ЮНЕСКО в соцсети X, сообщает Day.Az. Таким образом, в этом списке имеются уже 13 стран, в том числе и Азербайджан.
Еще одна страна включена в список стран, отмечающих Новруз
ЮНЕСКО включила Монголию в список стран, отмечающих праздник Новруз.
Об этом говорится в публикации Национальной комиссии Азербайджана по делам ЮНЕСКО в соцсети X, сообщает Day.Az.
Таким образом, в этом списке имеются уже 13 стран, в том числе и Азербайджан.
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