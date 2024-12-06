Харрис впервые появилась на публике после поражения на выборах в США

Вице-президент США демократ Камала Харрис, уступившая республиканцу Дональду Трампу на президентских выборах в ноябре, впервые посетила публичное мероприятие после своего поражения.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

По его информации, Харрис в четверг посетила конференцию темнокожих законодателей штатов в гостинице The Capital Hilton в Вашингтоне. Демократ поблагодарила присутствующих за работу и поддержку. Ее речь продлилась около пяти минут.

Трамп нанес Харрис поражение на состоявшихся 5 ноября в США президентских выборах. Кроме того, республиканцам удалось взять под контроль Сенат Конгресса. Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года. Газета The New York Times отметила, что Харрис стала первым кандидатом от Демократической партии за два десятилетия, который проиграл национальное голосование на выборах, что стало худшим результатом среди демократов за последние 20 лет.