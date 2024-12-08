https://news.day.az/world/1713690.html Сирийские беженцы начали возвращаться из Турции на родину - ВИДЕО Сирийские беженцы начали возвращаться из Турции на родину. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ранее, сообщалось о том, что флаг Сирийской Арабской Республики был спущен с здания сирийского консульства в Стамбуле, а на его место был поднят флаг оппозиции.
Сирийские беженцы начали возвращаться из Турции на родину - ВИДЕО
Сирийские беженцы начали возвращаться из Турции на родину.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Ранее, сообщалось о том, что флаг Сирийской Арабской Республики был спущен с здания сирийского консульства в Стамбуле, а на его место был поднят флаг оппозиции.
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