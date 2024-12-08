Сирийские беженцы начали возвращаться из Турции на родину

Сирийские беженцы начали возвращаться из Турции на родину.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Ранее, сообщалось о том, что флаг Сирийской Арабской Республики был спущен с здания сирийского консульства в Стамбуле, а на его место был поднят флаг оппозиции.