Израиль укрепляет заграждение на границе с Сирией

Израильские военные продолжают развертывать подразделения в буферной зоне в районе Голанских высот между еврейским государством и Сирией, а также укрепляют пограничное заграждение.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

"После оценки текущей ситуации и в рамках мер повышенной готовности на Голанских высотах за последние 24 часа сухопутные и военно-воздушные подразделения Армии обороны Израиля были развернуты в этом районе. Вдобавок к этому в тылу были мобилизованы все оборонные структуры. Войска 474-й бригады Армии обороны Израиля действуют вдоль границы, сосредотачиваясь на сборе разведданных и защите жителей Израиля, особенно Голанских высот. Также предпринимаются усилия по укреплению инженерного заграждения вдоль границы, известного как "Новый Восток", - говорится в заявлении.

Утром 8 декабря армия Израиля официально заявила о развертывании своих сил в буферной зоне на границе с Сирией. Как пояснил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, эти действия предприняты в связи с последними событиями в арабской республике, носят оборонительный характер и являются временной мерой.