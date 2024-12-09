Асад должен быть привлечён к ответственности

Американский лидер Джо Байден полагает, что бывший президент Сирии Башар Асад должен быть привлечен к ответственности, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Асад должен понести ответственность", - утверждал Байден, выступая в Белом доме.

Ранее мы сообщали, что Асад находится в Москве и получил в России убежище.