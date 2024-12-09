https://news.day.az/world/1713776.html Асад должен быть привлечён к ответственности - Байден Американский лидер Джо Байден полагает, что бывший президент Сирии Башар Асад должен быть привлечен к ответственности, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. "Асад должен понести ответственность", - утверждал Байден, выступая в Белом доме. Ранее мы сообщали, что Асад находится в Москве и получил в России убежище.
Асад должен быть привлечён к ответственности - Байден
Американский лидер Джо Байден полагает, что бывший президент Сирии Башар Асад должен быть привлечен к ответственности, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Асад должен понести ответственность", - утверждал Байден, выступая в Белом доме.
Ранее мы сообщали, что Асад находится в Москве и получил в России убежище.
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