Асад с семьей прибыл в Москву

Асад с членами своей семьи прибыл в Москву, РФ предоставила им убежище,

Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС источник в Кремле.

Отмечается, что лидеры вооруженной сирийской оппозиции гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений.

По данным источника, РФ считает необходимым возобновение переговоров по урегулированию в Сирии под эгидой ООН.