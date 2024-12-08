https://news.day.az/world/1713763.html Асад с семьей прибыл в Москву - CМИ Асад с членами своей семьи прибыл в Москву, РФ предоставила им убежище, Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС источник в Кремле. Отмечается, что лидеры вооруженной сирийской оппозиции гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений.
Асад с семьей прибыл в Москву - CМИ
Асад с членами своей семьи прибыл в Москву, РФ предоставила им убежище,
Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС источник в Кремле.
Отмечается, что лидеры вооруженной сирийской оппозиции гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений.
По данным источника, РФ считает необходимым возобновение переговоров по урегулированию в Сирии под эгидой ООН.
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