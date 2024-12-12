Ираклий Гарибашвили госпитализирован? - заявление "Грузинской мечты"
Появилась информация о физическом конфликте внутри партии "Грузинская мечта".
Как передает Day.Az, об этом сообщил вчера в эфире телеканала бывший председатель Объединенного инвестиционного фонда Бидзины Иванишвили, Георгий Бачиашвили, добавив, что Ираклий Гарибашвили находится в травматологическом отделении.
Ответом на эти сообщения стала реакция правящей партии, которая заявила, что Гарибашвили был госпитализирован не из-за конфликтов, а по причине травмы, полученной во время спортивной тренировки.
Партия отметила, что распространяемая информация является дезинформацией и призвала общественность не придавать значения ложным сообщениям.
"На самом деле это очередная попытка ввести общественность в заблуждение. Ираклий Гарибашвили получил травму плеча во время тренировки и обратился за медицинской помощью. Он продолжает свою деятельность. Мы призываем не обращать внимания на распространенную ложь", - говорится в заявлении "Грузинской мечты".
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