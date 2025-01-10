В Бразилии взорвался самолет

В Бразилии произошла авиакатастрофа с участием бизнесджета Cessna 525. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта Гастан-Мадейра в городе Убатуба, вылетел на городской пляж и взорвался недалеко от местного скейт-парка.

Как передает Day.Az, на борту находилось пять человек. По информации Telegram-канала SHOT, пилот погиб, а остальных удалось спасти благодаря оперативным действиям местных жителей.

Среди пострадавших есть дети, которых очевидцы доставали из-под обломков самолета. Также ранения получили отдыхающие, находившиеся на пляже в момент крушения.

По предварительным данным, причиной трагедии стали плохие погодные условия и скользкая от дождя взлетно-посадочная полоса.

Работы по устранению последствий продолжаются, а власти проводят расследование причин происшествия.