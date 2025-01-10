Массовая эвакуация в Лос Анджлесе

В округе Лос-Анджелес бушуют пять крупных лесных пожаров, охвативших территорию общей площадью 11,7 тыс. гектаров.

Как передает Day.Az, приказы об эвакуации распространяются на районы с населением около 180 тыс. человек, еще 200 тыс. жителей находятся в зоне предупреждения о возможной эвакуации.

Шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна призвал жителей, попавших под эвакуационные приказы, немедленно покинуть свои дома. По его словам, с начала пожаров правоохранительные органы задержали около 20 мародеров, однако число арестов может увеличиться.

Несмотря на тяжелую ситуацию, удалось добиться прогресса в борьбе с огнем в районе Голливудских холмов. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс сообщила, что благодаря ночным операциям с использованием авиации приказы об эвакуации в Голливуде и Студио-Сити были отменены.

Пожары нанесли огромный ущерб: разрушено более 1 тыс. строений, в том числе в престижных районах, где проживают знаменитости. Среди пострадавших - дома Хантера Байдена и Пэрис Хилтон. Также около 95 тыс. жителей остаются без электроснабжения.

Ветер и низкая влажность усложняют работу пожарных, которые запросили помощь коллег из соседних округов и штатов. Ситуация остается критической, а неблагоприятные погодные условия, по прогнозам, сохранятся до пятницы.