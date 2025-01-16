ChatGPT связали с пожарами в Лос-Анджелесе

Чат-бота ChatGPT обвинили в том, что его популярность мешает тушить пожары в Лос-Анджелесе (США). На это обратило внимание издание PCMag, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Журналисты медиа обратили внимание, что блогеры и прочие пользователи соцсети X призвали реже пользоваться инструментами искусственного интеллекта (ИИ) - в том числе, ChatGPT. Согласно их аргументам, при использовании чат-бота необходимо охлаждать серверы водой, которой может не хватать для тушения пожаров в США.

"Сейчас самое время напомнить, что ChatGPT и другие формы искусственного интеллекта способствуют быстрому потеплению нашей планеты", - заметил пользователь под ником clarichawrites. "Из гидрантов не течет вода для тушения пожаров, но вы все хотите, чтобы ChatGPT составил список покупок", - заявила destineybleu, связавшая стихийное бедствие с ИИ.

По словам журналистов PCMag, инструменты ИИ действительно влияют на повышенный расход воды. Так, осенью специалисты Калифорнийского университета в Риверсайде (США) подсчитали, что одно написанное ChatGPT письмо вынуждает потратить около 200 миллилитров воды на охлаждение серверов.

Доклад о том, что чат-бот ChatGPT влияет на повышенное потребление воды, осенью 2023 года подготовили ученые Калифорнийского университета (США). По их оценкам, ИИ косвенно потребляет порядка 500 миллилитров воды во время обработки от 20 до 50 запросов.