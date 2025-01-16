Байден предложил лишить президентов США иммунитета от наказания

Глава Белого дома Джо Байден в своем прощальном обращении к нации заявил о необходимости внесения поправок в конституцию Соединенных Штатов для отмены иммунитета президента от ответственности за преступления, совершенные в ходе исполнения полномочий. Обращение транслировалось всеми ведущими американскими телеканалами, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы должны внести изменения в конституцию, чтобы было ясно: ни один президент не может быть защищен от ответственности за преступления, которые он совершает, находясь на посту", - сказал он.

Кроме того, уходящий президент указал на важность борьбы с коррупцией в политике. Он подчеркнул, что США необходимо оперативно избавиться от скрытого финансирования избирательных кампаний.

Президентский срок Байдена заканчивается 20 января, когда состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. Байден завершает свои полномочия после четырех лет на посту.

Ранее сообщалось, что в США раскритиковали прощальную речь Байдена.