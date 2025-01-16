Индия впервые осуществила беспилотную стыковку в космосе

Индия успешно осуществила беспилотную стыковку в космосе. Об этом 16 января сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

"Стыковка космического корабля успешно завершена! Исторический момент", - говорится в сообщении ISRO в социальной сети X (бывш. Twitter), передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Как пишет телеканал CNN, миссия ISRO под названием Space Docking Experiment (SpaDex) подразумевает запуск двух небольших космических аппаратов на низкую околоземную орбиту, вес каждого из них - около 220 кг.

30 декабря прошлого года аппараты Target и Chaser стартовали с космического центра имени Сатиша Дхавана в индийском штате Андхра-Прадеш на борту ракеты PSLV индийского производства.

"Это важный шаг на пути к амбициозным космическим миссиям Индии в ближайшие годы", - написал премьер-министр Индии Нарендра Моди в социальной сети X.