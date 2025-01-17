Трамп назначил Сталлоне, Войта и Гибсона своими спецпосланниками в Голливуде

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о назначении актеров Джона Войта, Сильвестра Сталлоне и Мэла Гибсона на должность своих спецпосланников в Голливуде, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С гордостью объявляю, что Джон Войт, Мэл Гибсон и Сильвестр Сталлоне будут моими спецпосланниками в великом, но очень проблемном месте - Голливуде (штат Калифорния). В качестве моих спецпосланников они будут работать над тем, чтобы сделать Голливуд, который за последние четыре года уступил значительную часть бизнеса зарубежным странам, больше, лучше и сильнее", - написал он в Truth Social.

По словам Трампа, упомянутые актеры станут его "глазами и ушами" в центре производства кино и сериалов. Избранный президент США также выразил уверенность в том, что при нем вновь настанет "золотой век Голливуда".

В настоящее время в Калифорнии бушуют лесные пожары, один из них вспыхнул в районе Голливудских холмов в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Трамп неоднократно критиковал местные власти, и в частности губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома, в плохом управлении.