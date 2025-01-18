Миллионеры стали массово покидать Британию

Британия столкнулась с массовым исходом миллионеров при смене правительства.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на газету The Times.

Лейбористы во главе с Киром Стармером пришли к власти впервые за долгие годы в июне 2024 года. С этого момента Британию покинули не менее 10,8 тыс. обладателей многомиллионных состояний - на 157% больше, чем в 2023 году.

Среди этого числа не менее 12 миллиардеров и 78 человек, чье состояние превышает $100 млн, - британские богачи уезжают в Швейцарию, Италию и Объединенные Арабские Эмираты.

Причиной для такого оттока миллионеров из Британии является иная, чем у консерваторов, экономическая политика - лейбористы больше нацелены на сбор налогов с самых богатых британских подданных.