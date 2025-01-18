В Иране опровергли версии о причинах крушения вертолета Раиси

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана опроверг выдвинутые версии о гибели президента Ирана Ибрахима Раиси и сопровождавших его лиц в результате крушения вертолета.

Как сообщает Day.Az, это отражено в заявлении Генерального штаба Вооруженных сил Ирана.

В заявлении говорится, что крушение вертолёта, на борту которого находились президент Ирана и его делегация, не связано с технической неисправностью, диверсией, террористическим актом или электронными атаками.

Отмечается, что крушение произошло исключительно из-за сложных географических условий региона и неблагоприятной погоды, что было установлено в ходе длительного расследования иранскими специалистами.

Подчеркивается, что Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана на основании этого призывает иранские СМИ, юридические и физические лица, депутатов парламента воздерживаться от безответственных заявлений, которые в конечном итоге отвлекают общественное мнение.

Напомним, что 19 мая 2024 года летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян, представитель Верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, потерпел крушение. Президент Ирана и вся сопровождавшая его делегация погибли.