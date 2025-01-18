Байдену предрекли политическое забвение

Президент США Джо Байден стал государственным деятелем, которого стоит забыть с того момента, как он покинет свой пост.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, политическое забвение уходящему главе Штатов предрекла испанская газета ABC.

"Он был не переходной фигурой, забывшей Трампа, а, скорее, второстепенным элементом величайшего глобального политического явления этого столетия. А президента, как скажут многие в США, нужно забыть", - заметили авторы материала.

На фоне ухода Байдена с поста главы государства в Белом доме отмечают все более угнетающую обстановку. Сам политик лишь усиливает это впечатление своими провалами в последних публичных выступлениях. Так, во время речи на военной базе Байден не смог внятно объяснить, о чем он говорил в рамках последних переговоров с президентом России Владимиром Путиным, а также не сумел сформулировать критику в адрес российского лидера.