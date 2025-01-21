Телезвезды и крестоносцы: кого из назначенцев Трампа не пустит Сенат?

На сайте Baku Network опубликована статья о том, кого из назначенцев Трампа не пустит Сенат

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Начало собеседований в Сенате для утверждения ключевых назначенцев будущей администрации Дональда Трампа стало предвестником новых политических баталий. Подготовка к инаугурации 20 января набирает обороты, и хотя республиканцы обладают большинством в верхней палате, утверждение кандидатур превращается в шахматную партию, где на кону не только лояльность, но и сама компетентность новых лидеров.

Список претендентов вызывает смесь удивления и беспокойства. Пит Хегсет, телеведущий, чьи резкие высказывания на Fox News сделали его звездой, может возглавить Пентагон. Роберт Кеннеди-младший, известный своей антипрививочной кампанией, претендует на пост главы Минздрава. Тулси Габбард, экс-конгрессвумен, запомнившаяся распространением теорий заговора о биолабораториях на Украине, готовится возглавить национальную разведку. А Кэш Патель, верный сторонник Трампа и ярый критик "глубинного государства", может стать руководителем ФБР, обещая превратить бюро в музей "провалов истеблишмента".

Эти кандидатуры - настоящий вызов даже для союзников Трампа в Сенате. Да, республиканцы теоретически могут утвердить их без поддержки демократов. Но проблема в том, что не все однопартийцы Трампа готовы подписаться под такой кадровой революцией.

Осушение болота: новая версия

Обещание "осушить вашингтонское болото" стало центральной темой президентской кампании Трампа в 2016 году. Однако, оказавшись в Белом доме, он быстро столкнулся с реалиями системы. У него не было собственной команды, и он был вынужден полагаться на республиканский истеблишмент, который, по сути, представлял то самое "болото", с которым он обещал бороться.

Это породило постоянные конфликты внутри его администрации: отставки, увольнения, громкие скандалы. Но именно эта система сдержек и противовесов в республиканской элите нередко спасала страну от самых радикальных шагов Трампа, будь то возможные удары по Ирану, использование армии против протестующих Black Lives Matter или попытки отменить результаты выборов.

Сегодня, вернувшись к власти, Трамп уже более опытен. Он выстроил свою политическую империю и сохранил контроль над Республиканской партией, позиционируя себя как единственного защитника Америки от "глубинного государства" и "коррумпированных элит". Он вновь обещает зачистить бюрократию, заменить её своими верными сторонниками.

Но если в плане лояльности его команда не вызывает вопросов, то профессиональная подготовка многих назначенцев заставляет даже соратников задуматься. Новый состав администрации представляет собой эклектичную смесь: от "ястребов" до изоляционистов, от сторонников свободной торговли до протекционистов, от миллиардеров с Уолл-стрит до христианских националистов.

Кадровые бои в Сенате

Несмотря на усиление контроля Трампа над партией, этот контроль не абсолютен. История с Мэттом Гетцем, чья кандидатура на пост генерального прокурора была отозвана из-за оппозиции в Сенате, стала ярким примером. Гетц, известный своими скандальными заявлениями и вызывающим поведением, был слишком токсичен даже для республиканцев. Его личные проблемы - от обвинений в связях с несовершеннолетними до наркоскандалов - стали последней каплей.

Теперь под прицелом сенаторов оказались другие кандидатуры. Пит Хегсет, Роберт Кеннеди-младший, Тулси Габбард и Кэш Патель - фигуры неоднозначные, чьи назначения могут вызвать не только внутрипартийные расколы, но и стать новым поводом для критики со стороны демократов.

Всё будет зависеть от нескольких республиканских сенаторов, которые уже высказали свои сомнения. И если Трампу удастся продавить своих кандидатов, это станет сигналом, что в новой администрации не будет места компромиссам. Однако слишком агрессивный подход может обернуться против него, если эти фигуры начнут подрывать доверие к власти, как это уже было в первые годы его правления.

Новые назначения Трампа - это не просто кадровая ротация, это вызов системе. Это война за контроль над будущим Америки, за её идеологический курс. И от того, как завершатся эти баталии, зависит, сможет ли Трамп не только укрепить свою власть, но и доказать, что его вторая попытка "осушить болото" - не просто политический лозунг, а реальность, способная изменить страну.

Алкоголик-крестоносец или реформатор?

Номинация Пита Хегсета на пост министра обороны стала настоящим вызовом как для системы, так и для восприятия её реформ. Подобное назначение, возможно, олицетворяет новый виток политики Дональда Трампа, направленной на демонтаж "вашингтонского болота" и внедрение альтернативных фигур в самые ключевые структуры власти. Но готов ли человек с таким противоречивым прошлым и столь явным отсутствием опыта управлять одной из самых сложных и дорогостоящих систем в мире?

Министр обороны США - это не просто военный стратег, а руководитель организации, где бюджет превышает $800 миллиардов, а штат состоит из 1,3 миллиона военнослужащих и 700 тысяч гражданских сотрудников. Этот пост требует опыта не только в военном деле, но и в управлении огромными структурами. И хотя Хегсет может похвастаться боевым прошлым, его командирский опыт ограничивается управлением пехотным взводом.

Тем не менее, Хегсет обладает тем, что, по мнению Дональда Трампа, важнее профессионализма - абсолютной лояльностью. Он активно поддерживал Трампа ещё в 2016 году и стал его голосом в эфире Fox News, где оправдывал любые действия президента, одновременно атакуя политических противников. Именно эта безоговорочная преданность и сделала его кандидатом на столь высокий пост.

Но Хегсет - это не просто лояльный союзник Трампа. Это человек, который создал себе образ идеологического воина. В своих книгах, таких как American Crusade ("Американский крестовый поход"), он описывает грядущую "священную войну" против левых идей, прямо заявляя о необходимости выбора между традиционными американскими ценностями и идеологиями, которые он называет деструктивными.

Его идеологические позиции отражены даже в его внешнем облике. Татуировки с Иерусалимским крестом и девизом крестоносцев Deus Vult стали не только элементами его образа, но и предметом политических споров. Эти символы вызвали такой резонанс, что ему запретили участвовать в охране инаугурации Джо Байдена, опасаясь ассоциаций с экстремизмом.

Назначение Хегсета открыло ящик Пандоры, из которого посыпались десятки скандальных историй. От обвинений в сексуализированном насилии до растрат бюджетов НКО - его прошлое стало мишенью для сенаторов-демократов и журналистов. Хотя формальных обвинений Хегсету предъявлено не было, его участие в скандалах и заключение договоров о неразглашении с жертвами оставляют неприятное послевкусие.

На этом фоне его пристрастие к алкоголю стало не просто личной проблемой, а политическим риском. Истории о том, как его выносили с мероприятий, стали поводом для споров даже среди республиканцев, многие из которых до сих пор сомневаются в его способности руководить столь важным ведомством.

14 января Хегсет предстал перед Сенатом, где его кандидатура подверглась жёсткой критике. Демократы во главе с бывшим председателем комитета по вооружённым силам Джеком Риком назвали его фигуру символом политизации армии. Критика звучала и в адрес его заявлений, оправдывающих отказ от соблюдения Женевской конвенции, и в отношении его идей о необходимости чисток в военном руководстве.

В ответ Хегсет обвинил левые СМИ в целенаправленной кампании по его дискредитации. Республиканцы же, напротив, хвалили его за отсутствие бюрократического опыта, сравнивая его с самим Трампом - человеком, который "пришёл разрушить систему, а не работать в её рамках".

Если Хегсет будет утверждён, его подход к управлению Министерством обороны станет радикальным отходом от традиционной модели. Он обещает отменить расовые и гендерные квоты, ввести обязательные проверки офицеров на предмет их соответствия идеологическим установкам и провести массовые чистки среди генералитета.

Это решение может стать частью стратегии Трампа по построению новой армии, где лояльность администрации будет цениться выше профессионализма. Однако подобный подход несёт серьёзные риски: от ослабления морального духа до подрыва оперативной готовности.

Назначение Пита Хегсета - это не просто кадровое решение. Это тест на способность американской системы сдержек и противовесов устоять перед политическим натиском. Если Сенат одобрит его кандидатуру, это станет сигналом того, что в администрации Трампа начинается новый этап: этап идеологической перестройки государства.

Но сможет ли эта перестройка укрепить Америку или приведёт её к ещё большему расколу? Ответ на этот вопрос зависит не только от Хегсета, но и от тех, кто решит, достоин ли он стать главой Пентагона.

Антиваксер в центре здравоохранения: Кеннеди-младший

Назначения в будущей администрации Дональда Трампа продолжают будоражить умы и сеять разногласия как в политических кругах, так и в обществе. Особое внимание привлекают фигуры Роберта Кеннеди-младшего, претендующего на пост главы Министерства здравоохранения, и Тулси Габбард, которая может возглавить Национальную разведку. Обе кандидатуры олицетворяют идеологические сдвиги, которые Трамп вносит в исполнительную власть, ломая привычные представления о компетенции и роли экспертов в управлении государством.

Роберт Кеннеди-младший, представитель известной политической династии, своей кандидатурой на пост главы Министерства здравоохранения вызывает, пожалуй, наибольший резонанс. Этот шаг демонстрирует не только готовность Трампа принимать в свою команду бывших оппонентов, но и его стремление внедрить в управление государством фигуры с радикальными взглядами.

В прошлом Кеннеди был уважаемым юристом, специализирующимся на экологических делах. Его борьба с промышленными загрязнениями вызывала восхищение как среди демократов, так и республиканцев. Однако его репутация в последние годы формировалась вокруг непримиримого противостояния вакцинации. Кеннеди утверждает, что вакцины небезопасны, вызывают аутизм, рак и даже повреждают ДНК. Его заявления о том, что Wi-Fi и 5G являются источниками раковых заболеваний, а полиомиелитная вакцина убивает больше людей, чем сам вирус, сделали его флагманом антиваксерского движения.

Назначение Кеннеди грозит резкой сменой курса федеральной политики в области здравоохранения. Его поддержка со стороны ультраправых кругов и антиваксерских организаций уже вызывает тревогу среди медицинского сообщества. Более 17 тысяч врачей подписали открытое письмо с требованием не назначать его главой Минздрава. Они предупреждают, что радикальные взгляды Кеннеди могут разрушить фундамент общественного здравоохранения, созданный за десятилетия.

Но, как и в случае с другими кандидатурами, Трампа меньше волнует профессиональная экспертиза его назначенцев. Ему важнее их готовность проводить лояльную политику и ломать сложившиеся бюрократические структуры. Подобный подход может привести к массовым чисткам в подведомственных Минздраву учреждениях, таких как FDA и CDC. Вместе с Кеннеди на ключевые посты претендуют другие критики вакцин, такие как Марти Макари и Дэйв Уэлдон.

Разведка в руках "товарища" России: Тулси Габбард

Если Кеннеди олицетворяет раскол внутри американского общества на фоне пандемии, то кандидатура Тулси Габбард говорит о новом уровне идеологического противостояния в сфере внешней политики. Её предполагаемое назначение на пост директора Национальной разведки вызывает вопросы как в Вашингтоне, так и за его пределами.

Габбард - бывшая конгрессвумен и представительница Гавайев, известная своим левым популизмом в прошлом, со временем превратилась в одного из самых ярких критиков Демократической партии. Её поддержка Дональда Трампа на выборах 2024 года стала финальным аккордом её политического дрейфа вправо.

Её противоречивые взгляды на внешнюю политику сделали её объектом критики не только среди демократов, но и среди части республиканцев. В 2017 году она встретилась с сирийским президентом Башаром Асадом, став едва ли не единственным американским политиком такого уровня, публично выступившим за сохранение его режима. Позже она ставила под сомнение использование химического оружия сирийской армией, что вызвало резкое осуждение со стороны международного сообщества.

Особое внимание привлекает её риторика в отношении России и Украины. За несколько месяцев до полномасштабного вторжения РФ в Украину Габбард заявила, что Байден мог предотвратить войну, если бы пообещал, что Украина не вступит в НАТО. Она называла Украину "коррумпированной демократией", а её обвинения в адрес американских биолабораторий в этой стране стали постоянным элементом российских пропагандистских сюжетов.

Габбард, вероятно, станет ещё одной фигурой, которая будет продвигать идею необходимости пересмотра роли США в международных конфликтах. Её возможное назначение угрожает традиционной роли разведывательных структур, которые выступали гарантом стабильной политики США.

Назначения Кеннеди и Габбард олицетворяют новую стратегию Дональда Трампа: формирование администрации из фигур, которые готовы бросить вызов не только системе, но и самому пониманию компетенции в управлении государством. Если эти кандидатуры будут утверждены, США ожидает масштабный сдвиг в политическом курсе, который может затронуть как внутреннюю, так и внешнюю политику страны.

Но этот подход несёт в себе и очевидные риски. Радикализация федеральных ведомств, подмена профессионализма идеологической лояльностью и разрушение сложившихся структур могут не укрепить Америку, а сделать её более уязвимой. Вопрос лишь в том, что выберут сенаторы: поддержку нового курса Трампа или сохранение институциональной стабильности. Ответ на этот вопрос станет ключевым маркером будущего американской политики.

Назначения в ключевые органы национальной безопасности США, такие как разведка и правоохранительные структуры, стали частью стратегии Дональда Трампа по кардинальной перестройке управленческой системы государства. Выбор на должности директоров Национальной разведки и ФБР Тулси Габбард и Кэша Пателя вызвал широкий общественный резонанс, ведь эти фигуры не только символизируют радикальные изменения, но и ставят под угрозу исторически сложившуюся независимость этих институтов.

Назначение Тулси Габбард на пост директора Национальной разведки является ярким примером новой стратегии Трампа. Габбард - бывшая конгрессвумен и резидент Гавайев, которая начинала свою карьеру как представитель левого крыла Демократической партии, а сегодня поддерживает консервативную повестку. Её кандидатура вызывает не только идеологические вопросы, но и сомнения в способности объективно руководить разведывательным сообществом.

Габбард обещает реализовать главную задачу администрации Трампа - провести "чистку" аппарата. Уже сейчас в Совете по национальной безопасности сотрудники подвергаются опросам о своих политических предпочтениях и пожертвованиях на выборы. Советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолц открыто заявил, что все, кто не пройдет эту проверку, будут уволены.

Основной страх сотрудников спецслужб связан с тем, что Габбард может цензурировать разведывательные выводы, особенно в вопросах, касающихся России. Более 100 специалистов в сфере национальной безопасности, работавших при предыдущих администрациях, подписали открытое письмо, требуя заблокировать её назначение. В нём подчеркивается, что её прошлые действия и заявления, включая встречи с Башаром Асадом и критику Украины, ставят под сомнение её способность предоставлять беспристрастные разведданные.

Тем временем демократы требуют тщательной проверки её кандидатуры. Они опасаются, что Габбард может прекратить финансирование расследований, связанных с вмешательством России в выборы, а также подорвать доверие к разведке как институту.

Кэш Патель: оружие ФБР в руках Трампа

Не менее резонансным стало предложение Трампа назначить директором ФБР Кэша Пателя. Этот 44-летний юрист и бывший помощник председателя разведывательного комитета Палаты представителей Девина Нуньеса известен своей активной поддержкой Трампа и нападками на бюрократию, которую он называет "глубинным государством".

Патель - фигура откровенно политизированная. Его прошлое, включая написание меморандума Нуньеса о якобы незаконной слежке ФБР за Трампом, его книга Government Gangsters и интервью, где он обещал "чистки" в бюро, свидетельствуют о том, что он видит в ФБР не инструмент правосудия, а рычаг политической борьбы.

Среди планов Пателя - закрытие штаб-квартиры ФБР в Вашингтоне и превращение её в "музей глубинного государства". Он неоднократно заявлял, что готов привлекать к ответственности журналистов за утечки информации и менять законы, чтобы упростить эти процессы.

Многие эксперты, включая бывших сотрудников ФБР, выражают обеспокоенность тем, что Патель превратит бюро в политическое оружие. Бывший замглавы ФБР Фрэнк Фиглюззи предупреждает: "Люди не осознают, насколько могущественным может быть директор ФБР, если его ничто не сдерживает".

Однако даже среди республиканцев есть те, кто открыто выступает против его кандидатуры. Бывший советник по нацбезопасности Чарльз Купперман, который работал с Пателем, заявил: "Он абсолютно не квалифицирован для этой работы. Это позор для американских граждан даже рассматривать его на такую должность".

Назначения Габбард и Пателя - это больше, чем кадровые перестановки. Они отражают фундаментальный сдвиг в подходе к управлению системой безопасности США. Трамп не скрывает своего намерения заменить традиционные институты своими лояльными сторонниками, даже если их компетенция вызывает сомнения.

Этот подход может подорвать основы американской бюрократии, где ключевые посты всегда занимали профессионалы. Политизация разведки и правоохранительных органов создаёт риск превращения этих структур в инструменты борьбы с оппонентами, что уже наблюдалось в истории США, например, в эпоху Эдгара Гувера.

И хотя Трамп обещает, что эти изменения приведут к "очищению" системы, существует серьёзная угроза разрушения её независимости и профессионализма. Назначения Габбард и Пателя станут лакмусовой бумажкой для американской демократии: сможет ли она устоять перед натиском идеологии, замаскированной под реформы? Ответ на этот вопрос покажет, насколько глубоко готовы зайти новые власти США в своей борьбе с "глубинным государством".

Сенат как барьер: может ли республиканское большинство дать трещину?

Предстоящие утверждения ключевых назначенцев Дональда Трампа на посты в правительстве вызывают резонанс не только из-за их спорных личностей, но и из-за возможных долгосрочных последствий для системы управления. Фигуры, такие как Пит Хегсет, Роберт Кеннеди-младший, Тулси Габбард и Кэш Патель, представляют не просто кадровые перестановки - это вызов традиционным нормам бюрократии и политического консенсуса.

Для того чтобы занять свои посты, всем четырём кандидатам потребуется поддержка как минимум 50 сенаторов. При текущем составе Сената у республиканцев 53 места, что даёт им возможность потерять максимум трёх голосов. Вице-президент-республиканец Джей Ди Вэнс сможет сыграть решающую роль в случае ничьей.

Однако внутри Республиканской партии сохраняется значительное сопротивление ряду кандидатур. Умеренные сенаторы, такие как Лиза Мурковски, Сьюзан Коллинз и Джон Кертис, уже выражали сомнения в отношении квалификации Хегсета, Кеннеди и Габбард. Кроме того, бывший лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, который неоднократно критиковал Трампа, может стать серьёзным препятствием для некоторых предложенных назначений.

Исторически Сенат крайне редко блокирует кандидатуры президента. Последний подобный случай произошёл в 1989 году, когда Джордж Буш-старший попытался назначить Джона Тауэра министром обороны. Сенаторы отклонили его из-за обвинений в алкоголизме и личных скандалах. Однако в последние сто лет ни один президент не сталкивался с отказом в назначении от своей собственной партии.

Главная проблема кандидатур Трампа заключается не в их законопослушности, а в их идеологической направленности и отсутствии традиционной квалификации. Например:

Пит Хегсет, кандидат на пост министра обороны, имеет боевой опыт, но никогда не руководил большими структурами. Его радикальные заявления о необходимости политизации армии вызывают тревогу даже среди его союзников.

Роберт Кеннеди-младший на посту министра здравоохранения может подорвать общественное здравоохранение своими антиваксерскими взглядами. Несмотря на отсутствие обвинений в правонарушениях, его идеи вызывают серьёзные вопросы у медиков и научного сообщества.

Тулси Габбард как будущий директор Национальной разведки рискует столкнуться с обвинениями в цензуре и предвзятости. Её заявления, связанные с Россией и Украиной, ставят под сомнение её способность предоставлять объективные данные.

Кэш Патель, предложенный на пост главы ФБР, намерен превратить бюро в политический инструмент, что подрывает его традиционную роль как независимого института.

Подобные кандидатуры не имеют прецедента в истории США, что делает их утверждение уникальным испытанием для Сената.

Стратегия Трампа: сигнал своему электорату

Предложение столь противоречивых кандидатур - это не просто политический расчёт. Это послание тем, кто поддерживает Трампа, верит в его борьбу с "глубинным государством" и требует радикальных изменений. Даже если кто-то из кандидатов столкнётся с сопротивлением, сам факт их номинации укрепляет позицию Трампа как лидера антисистемного движения.

Тем не менее, эта стратегия несёт и серьёзные риски. Слишком явная политизация таких институтов, как ФБР и разведывательное сообщество, может вызвать протесты даже внутри Республиканской партии. А неудачи в утверждении кандидатов могут стать ударом по имиджу Трампа как эффективного лидера.

Назначения Трампа создают уникальную ситуацию, где границы между идеологией и управлением стираются. Если Сенат утвердит всех предложенных кандидатов, это станет сигналом о начале новой эры в американской политике, где лояльность важнее компетенции.

Но даже несколько лет работы таких фигур, как Патель, Габбард или Кеннеди, способны нанести долгосрочный ущерб институтам, которые традиционно считались оплотом независимости и профессионализма. Их действия будут влиять на кадровую политику, структуру ведомств и общественное доверие на протяжении десятилетий.

Сможет ли Сенат стать сдерживающим фактором или он превратится в инструмент утверждения идеологических экспериментов? Ответ на этот вопрос определит, насколько глубоко американская система готова погрузиться в политику Трампа.