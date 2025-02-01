https://news.day.az/world/1727013.html Антитеррористическая операция в Турции - задержаны десятки боевиков ИГИЛ В турецких провинциях Стамбул и Диярбакыр проведена крупная антитеррористическая операция против боевиков ИГИЛ. Как передает Day.Az, об этом сообщает Habertürk. В результате задержаны 46 подозреваемых, 40 из которых уже направлены в суд с ходатайством об аресте.
Антитеррористическая операция в Турции - задержаны десятки боевиков ИГИЛ
В турецких провинциях Стамбул и Диярбакыр проведена крупная антитеррористическая операция против боевиков ИГИЛ.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Habertürk.
В результате задержаны 46 подозреваемых, 40 из которых уже направлены в суд с ходатайством об аресте.
Во время обысков по местам их проживания были обнаружены два незарегистрированных пистолета, ружье, большое количество цифровых носителей, документы и запрещенная литература.
Спецоперация продолжается, власти ведут дальнейшее расследование.
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