Антитеррористическая операция в Турции

В турецких провинциях Стамбул и Диярбакыр проведена крупная антитеррористическая операция против боевиков ИГИЛ.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Habertürk.

В результате задержаны 46 подозреваемых, 40 из которых уже направлены в суд с ходатайством об аресте.

Во время обысков по местам их проживания были обнаружены два незарегистрированных пистолета, ружье, большое количество цифровых носителей, документы и запрещенная литература.

Спецоперация продолжается, власти ведут дальнейшее расследование.