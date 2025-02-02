В Тбилиси демонстранты не смогли перекрыть ведущую из города дорогу

Участники акции протеста у торгового центра "Тбилиси молл" в Тбилиси не сумели перекрыть магистраль, ведущую на север от столицы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, митингующие предприняли несколько попыток перекрыть дорогу, однако полиция не дала им этого сделать. Время от времени возникали потасовки с правоохранителями. Несколько человек задержаны, в том числе оппозиционер Ника Мелия. Были и пострадавшие.

На данный момент обстановка у ТЦ спокойная. Митингующие устраивают шествие в сторону города, к зданию парламента. Въезд в Тбилиси, а также выезд свободны.

МВД Грузии 2 февраля предупредило участников акции о том, что дорога, по которой в Тбилиси можно въехать с севера, является стратегической магистралью международного значения, блокировка которой повлечет уголовное наказание. Сам торговый центр работает в обычном режиме.