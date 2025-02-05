90% помощи USAID уходит в никуда

Только 10-13% объемов американской помощи доходит до того получателя, которому она предназначалась.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такие данные привел госсекретарь США Марко Рубио.

Выступая на совместной с президентом Коста-Рики Родриго Чавесом пресс-конференции в Сан-Хосе, он подверг резкой критике прежнюю деятельность Агентства по международному развитию США (USAID), фактически приостановленную 3 февраля по распоряжению американского президента Дональда Трампа.

"В некоторых случаях у USAID до получателя доходило только 10%, 11%, 12%, 13% [ассигнованных из федерального бюджета США] средств. Остальное уходило на накладные расходы и бюрократию", - заявил глава американской дипломатии.

Он подтвердил, что программы оказания зарубежной помощи остаются замороженными. Однако сделаны масштабные исключения, позволяющие в целом ряде случаев продолжать реализацию таких программ, уточнил Рубио.

"До замораживания этих программ мы не могли найти вообще ничего про часть из них. Отказывались нам говорить что бы то ни было прежде всего в USAID: мы вам не скажем, на что тратятся деньги, для чего предназначены эти деньги, у кого они, какой подрядчик [привлечен]. В некоторых случаях средства шли четырем различным подрядчикам, прежде чем доходили до предполагаемого получателя. Причем это не мои данные, это данные USAID", - отметил госсекретарь.

По его словам, "речь идет о приостановке [выделения помощи] на 90 дней".

"Нам это позволит провести пересмотр программ", - пояснил Рубио.

"Мы не собираемся ликвидировать иностранную помощь [в целом]", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства США, находящийся в турне по странам Латинской Америки.

Администрация США в понедельник фактически приостановила деятельность USAID. По решению Трампа временным руководителем этой структуры был назначен Рубио. Оргвыводы в отношении USAID были сделаны с подачи Илона Маска, которого Трамп ранее назначил главой нового ведомства по повышению эффективности правительства США, сокращению раздутого госаппарата и борьбе с бюрократией.

Действия республиканца Трампа в отношении USAID, которое являлось одним из инструментов внешней политики Вашингтона и проводников влияния США на другие страны, уже вызвали бурю протестов среди членов американской Демократической партии. USAID формально является независимым агентством, но в действительности работает в структуре Госдепартамента. Члены Конгресса США от Демократической партии провели в понедельник митинг у штаб-квартиры USAID в центре Вашингтона. Они выразили сомнения в законности действий исполнительной ветви власти в отношении организации. Демократы в том числе пообещали через судебную систему США добиваться отмены решений команды Трампа, касающихся USAID.