https://news.day.az/world/1727894.html Два американских истребителя совершили экстренную посадку в Японии Два истребителя F-35 Военно-воздушных сил (ВВС) США совершили экстренную посадку в аэропорту Мацуяма японской префектуры Эхимэ на острове Сикоку. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщило издание Ehime Online. Уточняется, что решение совершить вынужденную посадку было принято из-за нехватки топлива у военных самолетов.
Два американских истребителя совершили экстренную посадку в Японии
Два истребителя F-35 Военно-воздушных сил (ВВС) США совершили экстренную посадку в аэропорту Мацуяма японской префектуры Эхимэ на острове Сикоку. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщило издание Ehime Online.
Уточняется, что решение совершить вынужденную посадку было принято из-за нехватки топлива у военных самолетов. О пострадавших не сообщается.
Инцидент повлиял на работу аэропорта. По данным издания, гражданскому рейсу из Осаки пришлось ждать посадки в течение 13 минут.
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