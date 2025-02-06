Раскрыты сроки начала судебного разбирательства над Дуровым во Франции

Основатель Telegram Павел Дуров "застрял" во Франции, а судебные разбирательства по его делу начнутся не раньше, чем через год. Такие предварительные сроки раскрыл журнал Wired со ссылкой на французскую прокуратуру, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Арест Дурова напрямую связан с расследованием, которое началось прошлой зимой. Речь о секретной операции по поиску в Telegram человека, который, по версии следствия, принуждал несовершеннолетних девочек присылать ему материалы о сексуальном насилии над детьми. Кроме того, на платформе он признался в изнасиловании. Сотрудники, проводившие операцию, нуждались в помощи Telegram для раскрытия личности подозреваемого, однако компания сотрудничать отказалась.

Сам Дуров после освобождения под залог заявил, что нельзя обвинять гендиректора в преступлениях, которые совершают пользователи. Он также заявил, что его беседы с полицией были "удивительными", поскольку у Telegram был официальный представитель в ЕС, отвечавший на запросы.

Представитель прокуратуры де Рек заявила, что по делу Дурова пока рано говорить о возможности мирного соглашения.