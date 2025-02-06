В Европе указали на критическую уязвимость НАТО

Страны Евросоюза не смогли улучшить возможности быстрого развертывания основных сил в случае начала вооруженного конфликта. Об этом сказано в отчете Европейской счетной палаты, информирует агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Несмотря на новые военные угрозы, задачи по созданию системы быстрого перемещения личного состава, снаряжения и боеприпасов в крупных масштабах так и не были достигнуты", - написано в статье.

Также подчеркивается, что бюджет альянса на 2021-2027 годы включает развитие инфраструктуры как для гражданского, так и для военного пользования. Однако к концу 2023 года эти деньги уже потратили на нескоординированные проекты. Они, в свою очередь, не учитывали стратегическую обстановку. В отчете критикуется и бюрократия в виде неорганизованной структуры командования и долгих согласований перевозок.