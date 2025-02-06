https://news.day.az/world/1728230.html

Сильный пожар на историческом рынке в Стамбуле - ВИДЕО

На историческом Египетском рынке в Стамбуле произошел пожар. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на NTV. Пожар возник в одном из ресторанов рядом с рынком и быстро взят под контроль. Сообщается, что погибших и раненых во время пожара нет.