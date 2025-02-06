Сильный пожар на историческом рынке в Стамбуле

На историческом Египетском рынке в Стамбуле произошел пожар.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на NTV.

Пожар возник в одном из ресторанов рядом с рынком и был быстро взят под контроль. Сообщается, что погибших и пострадавших во время пожара нет.