https://news.day.az/world/1728230.html Сильный пожар на историческом рынке в Стамбуле - ВИДЕО На историческом Египетском рынке в Стамбуле произошел пожар. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на NTV. Пожар возник в одном из ресторанов рядом с рынком и быстро взят под контроль. Сообщается, что погибших и раненых во время пожара нет.
Сильный пожар на историческом рынке в Стамбуле - ВИДЕО
На историческом Египетском рынке в Стамбуле произошел пожар.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на NTV.
Пожар возник в одном из ресторанов рядом с рынком и был быстро взят под контроль. Сообщается, что погибших и пострадавших во время пожара нет.
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